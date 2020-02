La rinascita culturale parte dalle periferie: ecco il progetto che "riaccende le luci" della Capitanata

Si intitola "Al buio al buio!", il progetto ideato dalla Piccola Compagnia Impertinente, e finanziato con il bando Periferie Al Centro - Intervento di Inclusione culturale e sociale della Regione Puglia del Teatro Pubblico Pugliese, che coinvolge i comuni di Pietramontecorvino, San Marco la Catola, Roseto Valfortore e Casalnuovo Monterotaro.

Il progetto mira ad attuare un percorso di innovazione culturale e sociale operando la forma più importante di inclusione sociale: la partecipazione attiva dei cittadini che vivono in condizione di isolamento culturale e geografico. Il progetto trasforma il teatro, una piazza, un museo, in luoghi aperti a tutti, abbatte le barriere per avvicinare tutti, disabili e non, alla scienza, al teatro, alla storia e all’arte.

Tutta le piccole comunità, scuole comprese, verranno coinvolte in percorsi culturali che abbattono sempre di più le distanze fisiche e intellettive e che allontanano i cittadini dai luoghi della cultura.

"Le periferie - spiega il direttore artistico del progetto Pierluigi Bevilacqua - rappresentano un grosso bacino d'utenza, oltre che un motore portante di una provincia molto ampia con delle ricchezze straordinarie. L'obiettivo è quello di legare le ricchezze naturalistiche alla cultura. Un'idea semplice di riaccendere le luci soprattutto in un periodo di destagionalizzazione in cui i comuni possono offrire ai propri abitanti una offerta culturale ampia e di qualità in grado di far giungere anche visitatori da fuori",

"Inclusione sociale e culturale per avvicinare i comuni che non hanno la possibilità di avere un cinema o un teatro, di assaporare la cultura e di viverla", ha commentato Lucilla Parisi, sindaco di Roseto Valfortore.