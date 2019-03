Due euro l'ora e diritti umani calpestati: avvocati ed enti di categoria in campo contro il caporalato

Non soltanto attività di formazione, ma anche eventi rivolti alla Città su tematiche aventi rilevanza giuridico-sociale. Un’attività di sensibilizzazione giuridico-culturale aperta alla cittadinanza.

È questa una delle mission del direttivo della Sezione Aiga di Foggia guidato dall’avvocato Mario Aiezza. Ed è in questa direzione che nasce la Tavola Rotonda che si terrà in data 8 marzo, in materia di Caporalato.

L’evento, organizzato dalla Sezione Aiga di Foggia, in collaborazione con Confindustria Foggia, con i Giovani Imprenditori di Foggia, con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia e i Giovani Consulenti del Lavoro di Foggia, si propone di approfondire le questioni tecnico-giuridiche inerenti il fenomeno del Caporalato e gli strumenti di contrasto ad esso, ed al contempo sensibilizzare il territorio in relazione ad una tematica di interesse pubblico per tutta la nostra Provincia.

“La funzione sociale dell’Avvocato impone, ancor più alla giovane avvocatura, uno sguardo sempre attento al territorio ed a quelle che sono le tematiche che al contempo presentino caratteri giuridici accanto ad aspetti di rilievo pubblico e sociale. – dichiara il Presidente di Aiga Foggia, l’avv. Mario Aiezza - Il fenomeno del Caporalato, che troppo spesso diviene di interesse pubblico soltanto in occasione di gravi tragedie, ci obbliga ad una riflessione che coinvolga il mondo delle istituzioni, della pubblica sicurezza, delle libere professioni, delle sigle sindacali e dei rappresentanti dell’imprenditoria. Quali difensori dei diritti abbiamo il dovere - prosegue l’avv. Mario Aiezza – di tenere alta l’attenzione della pubblica opinione in relazione ad un fenomeno che, da un lato determina una palese violazione dei Diritti Umani nei confronti di coloro che si trovano costretti a subirlo, e dall’altro altera sensibilmente la concorrenza nei confronti degli imprenditori che operano nella legalità”.

La Tavola Rotonda dal titolo "Due euro l'ora e Diritti Umani calpestati: le strategie di contrasto al Caporalato", si terrà venerdì 8 marzo, dalle ore 15:00 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, con il patrocinio concesso dal Comune di Foggia.

I lavori, che saranno coordinati dal Professore di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Bari, avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, vedranno la partecipazione dei vertici della pubblica sicurezza della Provincia di Foggia, quali il Prefetto di Foggia, dott. Massimo Mariani, il Procuratore Capo del Tribunale di Foggia, dott. Ludovico Vaccaro ed il Procuratore Aggiunto, dott.ssa Francesca Romana Pirrelli.

Accanto alla Prefettura ed alla Procura, da sempre soggetti attenti al fenomeno del Caporalato, interverranno autorevoli esponenti del mondo datoriale, in particolar modo con riferimento al versante agricolo, quali Onofrio Giuliano e Tullio Capobianco.

Non mancherà la politica, al tavolo della discussione, con la presenza dell’onorevole Carla Giuliano, membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e di Leo Di Gioia, assessore all’Agricoltura in Regione Puglia, nonché Coordinatore degli Assessori all'Agricoltura della Commissione Politiche Agricole in Conferenza Stato Regioni

Rilevante, altresì, la presenza dell’Ente bilaterale agricolo territoriale, il Ciala Ebat, che con l’intervento del vice oresidente Lorenzo Di Varsavia, apporterà l’esperienza delle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul versante agricolo.

L’incontro è aperto alla Cittadinanza.