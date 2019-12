Il Maestro Iacurci torna a Foggia: uno dei più grandi muralisti dona alcune sue opere alla sua città

Si terrà venerdì 20 dicembre, alle 12.00 presso il Teatro “Umberto Giordano” la presentazione ufficiale delle opere del Maestro Agostino Iacurci, uno dei più famosi e celebrati artisti muralisti a livello internazionale, recentemente donate alla città di Foggia. Il Maestro Iacurci ha vissuto fino all'età di 20 anni a Foggia ed è ora attivo in tutto il mondo con la sua opera, sostenuta da una forte e strutturata cultura di riferimento pittorico, da un’intenzione consapevole dei propri messaggi artistici, da una maestria tecnica ed espressiva di eccezionale livello come dimostra la realizzazione delle sue opere a Milano, Parigi, Monterrey, Monaco, Nuova Delhi, solo per citare alcuni dei più celebri esempi.

Recentemente il Maestro ha espresso la volontà di donare, congiuntamente al Comune di Pesaro, al Comune di Foggia due sue opere monumentali lignee Telamoni e Torre dei Venti. La proposta trasmessa dal Comune di Pesaro, chiede infatti di collocare le opere in uno spazio particolarmente significativo per la città di Foggia. “Una straordinaria opportunità per Foggia, di cui siamo grati a Maestro Iacurci ed al Comune di Pesaro, in cui le opere erano precedentemente esposte – commenta il sindaco Franco Landella –. La loro presenza nel Teatro ‘Umberto Giordano’ rinnova e rafforza il legame con questo nostro straordinario concittadino”.

“Abbiamo scelto il nostro Teatro quale cornice per le opere del Maestro Iacurci proprio per tributare il massimo degli onori ad un artista ormai di fama internazionale – sottolinea l’assessore comunale alla Cultura, Anna Paola Giuliani –. Attraverso questa esposizione, inoltre, contribuiremo a migliorare ulteriormente uno dei luoghi più importanti della nostra città. Siamo certi che anche questa scelta, che racconta una concreta azione di valorizzazione e promozione di Foggia attraverso la leva straordinaria rappresentata dalla cultura, incontrerà l’apprezzamento e l’orgoglio dei cittadini”.

Alla presentazione ufficiale delle opere saranno presenti il Maestro Agostino Iacurci, il sindaco di Foggia, Franco Landella, l’assessore comunale alla Cultura, Anna Paola Giuliani, il dirigente del Servizio Cultura, Carlo Dicesare.