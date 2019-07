Torna a Vieste l'Agility Dog

Venerdì 5 e sabato 6 luglio a Vieste torna l'agility dog, uno sport cinofilo che consiste in una gara ad ostacoli, ispirata al percorso ippico, nel quale il cane deve affrontarli nell'ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile.

Dopo il successo dello scorso anno, l'assessorato allo sport del comune di Vieste ha riproposto di far svolgere nuovamente nella città garganica le seguitissime gare di agility dog Enci. L'appuntamento è presso il centro sportivo in Piazzale Manzoni a partire dalle ore 20.

"Vieste - ha rimarcato l'assessore allo Sport, Dario Carlino, è una delle poche città friendly che grazie al progetto zero cani in canile è diventata nel tempo meta degli amanti dei 4 zampe. Il messaggio che deve trapelare da questa manifestazione è quello di avere molto più rispetto per gli animali".