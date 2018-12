VIDEO - Un cucciolo sotto l'albero dei foggiani: "Per Natale rendetevi e rendeteli felici"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questo l'appello di Anna Rita Melfitani, presidente dell'associazione Guerrieri con la Coda, da Corso Giannone 2, location del progetto 'I cani di Babbo Natale'

La location sarà aperta per tutto il periodo delle feste (fino al 12 gennaio 2019) e ospiterà cani e gatti pronti per essere adottati. I volontari "Guerrieri con la Coda" si augurano che la possibilità di conoscere ed entrare in empatia diretta con gli animali ospiti a Corso Pietro Giannone, 2 porterà la gioia e una vera casa per tutti i pelosetti