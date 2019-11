"Adesso Sposami": tre giorni di eventi alla Fiera di Foggia

Sarà inaugurata Venerdì 15 novembre 2019 alle ore 10,00 presso la Fiera di Foggia, la settima edizione di Adesso Sposami, il più Grande Evento dedicato ai futuri Sposi delle province di Foggia, Bat, Potenza e Campobasso, organizzato dalla Blu Promotion e dalla Aps Sviluppo Capitanata.

I giorni 15-16-17 novembre 2019 dalle ore 10,00 alle 22,00 (orario continuato), su una superficie espositiva di 5.000 metri quadri, le oltre 100 Aziende presenti specializzate nel settore matrimonio, presenteranno per 3 giorni le ultime novità del settore, come abiti da sposa e sposo, location per ricevimenti, bomboniere, servizi fotografici, viaggi di nozze, fiori, acconciature, arredamento, auto per la cerimonia e tutto quanto occorre alla celebrazione ed ai festeggiamenti del “grande giorno”.

La manifestazione si rivolge a tutte le coppie di futuri sposi che avranno così modo di incontrare e conoscere le Migliori aziende del settore Matrimonio del nostro territorio, Aziende che li accompagneranno nell’organizzazione del giorno più importante della loro vita.

Inoltre, tutte le coppie potranno partecipare al grande concorso di Adesso Sposami e vincere bellissimi premi tra cui: 5.000 euro per il proprio matrimonio, una crociera per 2, smart tv 49’, fedi ed altri premi.

Costo biglietto di ingresso: Singolo € 2,00 - Coppia € 3,00 - Omaggio coppia scaricando e presentando in reception l’APP di Adesso Sposami.

Ingresso con auto da v.le Fortore (Parcheggio interno € 2,00).

Info: www.adessosposami.com .