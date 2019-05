VIDEO | Fan in delirio per Achille Lauro, che saluta con un bacio: il cantante di 'Rolls Royce' tra selfie e firmacopie

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Fan in delirio questo pomeriggio presso lo store della Mondadori di Foggia per Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, il rapper romano diventato famoso per il brano Rolls Royce eseguito sul palco dell'Ariston alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Considerato il pioniere del genere samba trap, variante della trap in chiave latina, ad accompagnarlo il suo amico e produttore Boss Doms.