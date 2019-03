A Manfredonia un laboratorio di scrittura poetica con il metodo Caviardage®

Sabato 16 marzo alle ore 17.00 Orto Urbano ospiterà nella propria sede di Piazza San Camillo de Lellis 18 a Manfredonia un laboratorio di Caviardage®.



Il Caviardage® è un metodo di scrittura creativa - utilizzato anche in arteterapia, meditazione, nella didattica scolastica e nella relazione d’aiuto – attraverso il quale si creano poesie e pensieri partendo da testi già scritti. Si tratta, infatti, di ricercare in una pagina qualsiasi estrapolata da un libro qualsiasi delle parole o delle espressioni che, unite insieme, potranno formare una frase, una riflessione o un

pensiero poetico.



Ai partecipanti viene consegnata una pagina a caso di un testo in prosa dove dovranno cerchiare cinque/sei parole, quelle che li hanno colpiti, a seconda dello stato d’animo del momento; collegando poi le parole cerchiate, viene creata una poesia per loro significativa. Quindi si anneriscono le parole che non servono, per mettere in evidenza quelle prescelte; infine, la pagina la si decora a piacere usando le tecniche e gli strumenti che si preferiscono (pennarelli, matite, acquarelli, tempere…).



Il metodo può essere utilizzato per se stessi, come pratica di benessere, all'interno della didattica scolastica, nei percorsi socio-educativi, in ambiti terapeutici, in arteterapia, counseling, psicoterapia e nella meditazione. L'obiettivo è quello di imparare ad ascoltare le proprie emozioni e ad esprimerle, a trovare del tempo per prendersi cura di sé, come pratica di benessere.



Il laboratorio – che sarà tenuto da Stefania Loiudice, formatrice certificata in Metodo Caviardage® di Tina Testa – si svolgerà a partire dalle ore 17.00 ed avrà la durata di 2 ore.



Il costo di partecipazione è di € 15,00.

Per info e prenotazioni:

scrivere a info@ortourbano.net

telefonare o messaggio whatsapp a 3335749477