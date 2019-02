A Manfredonia si prepara la “Primavera con i fratelli Grimm”

I bambini adorano ascoltare le fiabe che hanno il potere di renderli principi e principesse, fate e leoni, maghi e streghe… Le fiabe permettono ai bambini non solo di andare alla scoperta del proprio mondo emotivo, ma anche di sognare e di immaginare liberamente. Quando poi alle fiabe si uniscono gioco, teatro e musica arriva l’incontro con i mondi emotivi degli altri: nasce così “Primavera con i fratelli Grimm”, il laboratorio/spettacolo per bambini da 6 a 10 anni organizzato da Bottega degli Apocrifi presso il teatro comunale “L. Dalla” di Manfredonia, all’interno del progetto “Teatri del Gargano”, sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche, FSC Patto per la Puglia. Si tratta di un percorso a tappe tra teatro e musica sul filo rosso delle più celebri fiabe dei fratelli Grimm, per creare e raccontare assieme una storia tra il movimento del corpo e gli accenti di un ritmo, tra il suono di una parola e il rumore di un oggetto.

«Rileggeremo le favole dei fratelli Grimm attraverso gli occhi e i racconti dei bambini. Con la loro creatività, le loro parole, i disegni, la fantasia, racconteremo una storia inedita» spiega Fabio Trimigno, musicista, attore, pedagogo dell’infanzia e trainer ritmico. Il poliedrico artista della compagnia Bottega degli Apocrifi, già ideatore di molteplici giochi/spettacolo multisensoriali, sarà affiancato da Filomena Ferri e Giovanni Salvemini. «Che cos’è il laboratorio? Io non lo so, so solo che quando le porte del teatro si aprono e saliamo in proscenio, la fiaba che Fabio, Giovanni e io ci siamo racconti poco prima, che abbiamo vissuto insieme, diventa di chiunque si trovi lì, di chiunque voglia giocare, sul serio, con lei», racconta Filomena. Il laboratorio prevede 6 incontri ed è aperto ad un massimo di 30 partecipanti.

Si parte giovedì 14 marzo e si continua fino al 29. Gli appuntamenti in programma sono nei giorni: 14, 15, 19, 20, 28 e 29 marzo 2019. È prevista la creazione di due gruppi: I gruppo dalle 16.00 alle 18.00, II gruppo dalle 18.00 alle 20.00. Qualora non si raggiungesse il numero massimo di partecipanti, si lavorerà con un gruppo unico. Il costo per l’intero ciclo è di € 60,00. È previsto un momento pubblico finale : sarà l’ultima tappa dello spettacolo a puntate che prenderà lentamente vita sul palco. Info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla” (via della Croce), Manfredonia tel. 0884.532829 - cell. 335.244843. #PrimaveraconiFratelliGrimm #Laboratori #BottegadegliApocrifi https://www.bottegadegliapocrifi.it/

Gallery