A Lucera con Babbo Natale e Santino Caravella. Proiezione del docufilm e spettacolo di cabaret

Babbo Natale ha consegnato i doni ma resterà ancora per un po’ in città, nelle sue due dimore, il Museo Civico “G. Fiorelli” e la Biblioteca Comunale “R. Bonghi”. Fino al 6 gennaio 2019 a Lucera sarà possibile, per grandi e piccoli, andare alla scoperta di eventi e sorprese seguendo le tracce di Santa Claus. Sabato 29 dicembre a fare compagnia a Babbo Natale sarà Santino Caravella, il giovane comico protagonista su Rai Due del programma Made in Sud. Cosa combineranno insieme? Lo scopriremo alle ore 21 presso la Biblioteca “R. Bonghi” dove è in programma la proiezione del docufilm “Cittadino per un giorno di Lucera” di Santino Caravella con la regia di Michele Creta. Si tratta di un progetto incentrato sulla promozione dei piccoli borghi e delle loro tradizioni, che sta dando grande visibilità alle eccellenze di Capitanata. Alla proiezione seguirà uno spettacolo di musica e cabaret con Santino Caravella, Antonio Montuori e la Unza Unza Band.

Doppio appuntamento, domenica 30 dicembre e venerdì 4 gennaio alle ore 19 nel piazzale della Biblioteca, con lo spettacolo per bambini e famiglie “Il quarto magio” di e con Marco Barbaro e Vito De Girolamo. La rassegna “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo tra luci, eventi e sorprese”, organizzata dal Comune di Lucera, rappresenta un’occasione unica per vivere un momento ludico e, allo stesso tempo, suscitare curiosità e interesse per la storia del territorio attraverso la visita a due siti di pregio della città. Il Museo Civico “G. Fiorelli”, che per ricchezza e importanza degli oggetti custoditi rappresenta una delle raccolte più significative dell’Italia meridionale, accoglie l’allestimento di un affascinate spazio dedicato a Babbo Natale. I piccoli visitatori potranno ammirare l’esposizione permanente, il Presepe Napoletano e la mostra dedicata alle statue di Santi e Madonne conservate sotto campane di vetro. La Biblioteca Comunale “R. Bonghi” ospita in alcune delle sue sale allestimenti natalizi e per l’occasione sarà possibile visitare anche la Pinacoteca - scoprendo le opere degli artisti lucerini Giuseppe Ar ed Emanuele Cavalli -, la sezione con le collezioni dell’Ottocento e del Primo Novecento, i mosaici paleocristiani degli scavi di San Giusto e la mostra sulle “Cinquecentine del fondo De Nicastri”. E poi nel centro storico della città c’è il Lucera Light Festival.

Tutti i giorni fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare il suggestivo spettacolo di luci che veste a festa la Cattedrale e i palazzi di piazza Duomo, la Basilica-Santuario di San Francesco A. Fasani, la Biblioteca Comunale “R. Bonghi”, il Museo Civico “G. Fiorelli”, la Chiesa di San Domenico e vico Ciacianella. Il biglietto per “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo tra luci, eventi e sorprese” è pari a 5 € e dà diritto anche all’ingresso gratuito a tutti i monumenti della città. Info e prenotazioni: 0881.522953 Orari di apertura Museo Civico “Fiorelli” e Biblioteca Comunale “R. Bonghi”: feriali 9.30/13.30 e 17.00/21.00 - festivi 10.30/13.30 e 17.30/22.30.

Gallery