Una cena speciale con la musica di Vasco Rossi

Cena con la musica di Vasco Rossi. Venerdì 15 febbraio Tenuta Antica Posta organizza una serata con i Senza Resa (cover Band di Vasco Rossi) e un fantastico a soli 25€:

Antipasto

Carpaccio di manzo cotto .

Fagottino di prosciutto crudo al cuore di insalatina e pinoli .

Mousse di ricotta al pesto di basilico

Primo :

Conchiglioni alla siciliana

Secondo :

Medaglioni di maialino ai funghi

Acqua e vino (1 bottiglia ogni 4 persone comprese)

È disponibile anche la variante per i celiaci e per i vegetariani e il menù bambini 10€ (15€ con babysitter). Per info e prenotazioni 328.9595266