A Cerignola l'evento per bambini e famiglie 'A braccia aperte': special guest Cristina D'Avena

Sabato 21 aprile a Cerignola avrà luogo l’iniziativa ‘A Braccia Aperte’ promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro ed organizzata dall’associazione ‘NerverLand’ di Daniele Dileo, con la collaborazione di innumerevoli realtà del territorio, associazioni e parrocchie.

Una giornata rivolta in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie che vorranno trascorrere una giornata diversa lungo le vie del centro cittadino, attrezzato per l’occasione con diverse attrazioni ludiche, teatrali e sportive, a partire dalle 16,30 fino a sera, con la conclusione della special guest Cristina D’Avena in Villa Comunale alle ore 22.00 circa.

Dalla zona Convento sino a Piazza Duomo, attività grafiche e manipolative, laboratori, giochi da tavolo e di magia, spettacoli danzanti e tanto altro allieteranno l’intero pomeriggio sino alla giornata di domenica 22 aprile. La macchina organizzativa è in campo da diversi giorni.

Nel programma anche il mondo della Scuola in tutte le sue espressioni, tra cui il coro dell’istituto “Marconi” che accompagnerà la performance di Cristina D’Avena prevista in Villa Comunale.

Entusiasmo alle stelle per i più piccoli e ritorno al passato per i più adulti per una giornata che regalerà momenti di gioia alla città di Cerignola.