'84 gradini': al Teatro dei Limoni lo spettacolo di Giuseppe Mortelliti

Nuovo attesissimo appuntamento con GIALLOCORAGGIOSO, la rassegna teatrale indipendente del TeatrodeiLimoni: 26/27 Gennaio "84 gradini", lo spettacolo di Giuseppe Mortelliti vincitore del “Premio special Off” Roma Fringe Festival e del premio “Outstanding Solo Performance” al San Diego International Fringe Festival .

84 gradini è la storia di un uomo che ha vissuto la sua vita sempre di corsa. Nasce in campagna e viene a vivere in città. Qui trova lavoro, si fa grande, costruisce una famiglia, amicizie, vive il dolore di una perdita, continua a lavorare. Nasce e cresce, come tutti. Alcune persone gli lasciano molto, altre gli passano accanto senza segni apparenti. Con i suoi genitori ha un rapporto che si distacca sempre più con gli anni. Conosce l’amore, vive la chiamata ad essere padre. Pensa, ragiona sulle sue azioni. Assapora il lutto, che necessariamente fa parte della vita; e nel salire i suoi gradini, non rallenta mai la sua scalata. Questa sua vita è una scalata verso cosa?

84 Gradini è la corsa di chi è in fuga perenne senza vivere una vita spericolata.

"84 gradini"

scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Mortelliti

musiche originali Francesco Leineri, eseguite da Francesco Leineri (pianoforte), Michele Cianfoni-Paige Short (violino), Murat Kanca (violoncello)

scene Simone Martino

foto Alessio Trerotoli

26/27 Gennaio 2018 - ore 21:00

