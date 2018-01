La forza dell’amore, da 60 anni insieme: festa grande per Antonio e Maria Incoronata

“Io e te ne abbiam vista qualcuna, vissuta qualcuna. Ed abbiamo capito per bene il termine insieme”, cantava Ligabue in una sua nota canzone. ‘L’amore conta’ dice il rocker di Correggio, è contato e conta tantissimo per Antonio Di Leo e Maria Incoronata Samele, due arzilli nonnini che lo scorso 18 gennaio hanno festeggiato 60 anni di matrimonio.

Un traguardo raggiunto vivendo nella semplicità, e celebrato in compagnia di una nutrita famiglia composta da 7 figli, 22 nipoti e 6 pronipoti. 77 anni (compiuti lo scorso dicembre) lui, nativo di Orta Nova, 4 anni in meno lei, originaria di Carapelle. Si sposarono il 18 gennaio del 1958, e da quel giorno è stato grande amore.

Un legame solido, consolidatosi in una vita fatta di lavoro nei campi e sacrificio, e della soddisfazione di aver costruito una famiglia numerosa e solida. Antonio e Maria Incoronata il termine ‘insieme’ lo hanno capito davvero bene. Tanti auguri.