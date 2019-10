"4 ristoranti sul Gargano": il voto di Alessandro Borghese premia "Al Trabucco da Mimì"

"Al Trabucco da Mimì" ha vinto la gara del Gargano di "4 ristoranti", trasmissione di cucina condotta da Alessandro Borghese. La seconda puntata della nuova stagione è andata in onda ieri sera e ha visto confrontarsi i ristoranti "Camavitè", "Eden", "Al Trabucco da Mimì" e "Il Capriccio": in palio il titolo di miglior ristorante di pesce del Gargano, oltre a un premio di in denaro.

Com'è noto, il format prevede che a turno uno dei quattro ristoranti ospiti gli altri tre concorrenti insieme al conduttore Alessandro Borghese, i quali sono chiamati ad assegnare i voti alla location, menù, servizio e conto. Il voto di Borghese può confermare o ribaltare la classifica. Ed è stato proprio il giudizio del conduttore a far balzare in testa il ristorante "Al Trabucco da Mimì" (, che al termine delle votazioni dei ristoratori era in seconda posizione) con un solo punto di vantaggio su Camavitè (102 contro 101); terzi a pari merito con 96 punti Eden (premiato da Borghese con 5 punti di bonus per la grigliata di pesce) e Il Capriccio.