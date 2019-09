Zes Adriatica, San Severo capofila di un "progetto unico" con l'Alto Tavoliere: primo incontro tra amministratori

Su iniziativa dell’Assessore allo Sviluppo Economico Felice Carrabba, si è tenuto questa mattina presso la sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale - un incontro cui hanno partecipato i Sindaci o loro delegati dei Comuni dell’Alto Tavoliere: i lavori sono stati dedicati alla ZES - Zona Economica Speciale - ricadente nella ZES Adriatica.

Al tavolo tecnico, oltre al Comune di San Severo - rappresentato nella circostanza dal Sindaco Francesco Miglio e dagli Assessori Carrabba e Mario Marchese che segue la delega al Patrimonio - erano presenti i Comuni di Chieuti, Lesina, San Paolo Civitate, Torremaggiore, Serracapriola e Poggio Imperiale. Assenti i rappresentanti del Comune di Apricena.

“Vogliamo rendere concreti ed effettivi i benefici della Zona Economica Speciale – ha dichiarato l’Assessore Carrabba – ed abbiamo cominciato a lavorare di concerto con gli altri Comuni per presentare un progetto unico da candidare a finanziamento. Nel corso dell’incontro, in cui ci siamo a lungo soffermati sulla grande opportunità rappresentata dai notevoli benefici, in termini fiscali e di semplificazione amministrativa, che questo strumento comporterà, abbiamo deciso di individuare una giornata – prevista per la prossima settimana - al fine di avviare la concertazione di tale progettualità unica per tutto il comprensorio del Nord Tavoliere”.