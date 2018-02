Da Vieste al Campidoglio: con ‘Zero Cani in Canile’ il randagismo da problema diventa risorsa

Sarà presentato a Roma, con ingresso aperto a tutti, il 15 febbraio alle ore 16 presso la Piccola Protomoteca in Campidoglio il progetto di lotta al randagismo ‘Zero cani in canile’, nato a Vieste, in sperimentazione nella provincia di Foggia ed oramai conosciuto in tutta Italia.

Il progetto è stato ideato dalla viestana esperta di marketing territoriale Francesca Toto ed applicato con successo dal gruppo dei volontari della Lega Nazionale per la Difesa del cane di Vieste. In sette anni ha visto l’abbattimento del fenomeno randagismo e relativi costi in favore di uno sviluppo economico e turistico Animal friendly, senza precedenti: strutture turistiche, ristoranti, bar, lidi, cinoanimatori della FISC, cani bagnini SCISAR, escursioni, percorsi trekking e anche una gelateria per cani che lo scorso anno fece parlare di Vieste anche all’estero.

Nel 2018 è in previsione una collaborazione con il motociclista e animalista Giacomo Lucchetti ed il suo progetto Cuori in corsa. A Cerignola dove lo applicano da anni Gli Amici di Balto, sta portando alla riconversione di un canile lager in oasi senza gabbie. Zero cani in canile ha di innovativo che non punta a combattere il randagismo con l’uso dei canili ma con il supporto di una rete di famiglie e aziende. Importante il ruolo di soggetti come le associazioni di categoria, i Parchi e i GAL (Gruppi di Azione Locale). Fu proprio il GAL Gargano infatti, a sperimentare qualche anno fa per primo in Italia con “Il GAL in Masseria con la Pet therapy”, un progetto che univa valorizzazione del territorio e benefici della relazione uomo-animale-natura.

A fare gli onori di casa al Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e ai promotori del progetto, il 15 febbraio saranno presenti per il Comune di Roma: Giuseppina Montanari, Assessore alla Sostenibilità ambientale Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente, Edgar Meyer, referente Benessere animale Assessorato alla sostenibilità ambientale. Per l’occasione sarà presentato in anteprima nazionale il videoclip “Vieste città animal friendly” .