A Panni come in Basilicata: è quasi pronto il progetto definitivo del 'Volo dell'Angelo'

Con un post su Facebook il sindaco di Panni, Pasquale Ciruolo, aggiorna la situazione relativa a ZipLine, il volo dell'angelo dei Monti Dauni: "Si lavora in maniera serrata, ultimi ritocchi al progetto definitivo" scrive il primo cittadino. L'impianto aereo - lo ricordiamo - prevede la sospensione di un cavo con partenza in zona Castello e Levante e arrivo in località Serra (maggiori dettagli qui).