Vittorio Di Stasio riconfermato alla presidenza dello Sporting Club Siponto

Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali allo Sporting Club Siponto. Nella giornata di ieri, domenica 18 agosto, i soci dello storico sodalizio sipontino sono stati chiamati a scegliere tra due candidati presidenti con, ciascuno, una lista di candidati consiglieri, oltre che i consiglieri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti.

I due candidati alla presidenza, Vittorio Di Stasio, presidente uscente e Fabio Silvis. Con 105 preferenze su 57 è stato confermato presidente per il triennio 2020-2022 Vittorio Di Stasio che si avvarrà di un consiglio Direttivo formato dai più suffragati tra i suoi candidati consiglieri: Antonella Quarato, Lucio De Flumeri, Michele Benigno, Paolo Bianco, Aldo Giagnorio e Francesco Albanese. Mariella La Forgia e Franco Di Taranto primi dei non eletti.

Il collegio dei probiviri ha visto una grande affermazione di Pippo Cavaliere seguito da Eugenio Iorio e Nicola Panunzio mentre per il Collegio dei revisori sono stati scelti Antonio Metauro, Jessica Coco e Clemente Ariostino. Un bel confronto che ha visto la partecipazione del 89% degli aventi diritto al voto tra presenze e deleghe e che ha premiato l’impegno del Consiglio uscente in un’ottica di continuità.

Il nuovo consiglio, rinnovato in alcuni elementi, non giovanissimo per età ma sicuramente per entusiasmo, sarà reso ancora più attivo dalla forza che gli deriva dal vasto consenso per portare a compimento alcune iniziative già iniziate a tutela e favore dello Sporting Club per renderlo ancor più piacevole e prezioso per la tanto amata Siponto.