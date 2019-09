Nasce "VisitBiccari", il nuovo portale turistico del comune foggiano: l'occasione per promuovere le eccellenze del territorio

Sarà inaugurato domenica 29 settembre alle 17, in occasione della giornata nazionale dei Borghi Autentici d'Italia, VisitBiccari, il nuovo portale turistico dedicato al comune di Biccari.

"Un’occasione in più per farsi conoscere ed apprezzare per tutti i produttori tipici, ristoratori, albergatori, gestori di B&B e locali aperti al pubblico, associazioni, artisti ed artigiani locali -ha dichiarato il sindaco Gianfilippo Mignogna -, e poi tanti contenuti extra e dinamici, con notizie storiche, eventi, curiosità, info utili, foto, video, traduzioni ed una selezione speciale di 50 esperienze da fare a Biccari”.