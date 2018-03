La fortuna fa tappa sui Monti Dauni: festa a Orsara di Puglia con un 5 da 50mila euro

Pochi euro messi in gioco e Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, che grazie a un 5 ha centrato un premio da circa 50mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Bar De Angelis, in Corso della Vittoria 10. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 117,2 milioni di euro, la quarta vincita più ricca nella storia del concorso e la più alta in palio in Europa.

La sestina vincente è stata centrata l'ultima volta l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Puglia il 6 non si vede dal 2014: a Bari, il 23 gennaio, arrivò un Jackpot da 26,7 milioni.