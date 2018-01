La fortuna bacia Cerignola: con 3 euro vince un milione al Superenalotto

Un milione di euro, a tanto ammonta la cifra incassata dal fortunato vincitore che nel concorso 154 di sabato 23 dicembre 2017, con una giocata di appena 3 euro, si è aggiudicato uno dei venti premi messi a disposizione con la speciale iniziativa di SuperEnalotto SuperStar '20 Nababbi a Natale'. Venti, in tutto, i premi e i milioni assegnati, di cui uno in Puglia, appunto quello vinto a Cerignola. La giocata è stata effettuata presso il Punto Vendita Sisal “Rivendita Monopolio n. 8 situato in Via Don Minzoni, 45.