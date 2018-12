No della Soprintendenza alla 'Biblioteca di Comunità', il sindaco di Vieste furioso: "Incomprensibile, impugneremo atto"

Nei giorni scorsi è stato notificato al Comune di Vieste il parere negativo della Soprintendenza ai beni culturali sulla richiesta di autorizzazione per l’allestimento della Biblioteca di Comunità, meglio conosciuta come “Community Library”, presso i locali annessi al Convento della Chiesa di San Francesco.

“E’ una decisione incomprensibile, verso la quale esprimiamo profondo disappunto poiché basata sul riferimento a presunte irregolarità verificatesi nella realizzazione di lavori pregressi su parte dell’immobile, peraltro, non attinente ai locali destinati a biblioteca” lamenta il sindaco, Giuseppe Nobiletti. “Tali irregolarità hanno spinto la Soprintendenza a motivare un parere negativo tout-court che al di là delle considerazione di merito, vanifica uno sforzo di riqualificazione culturale che avrebbe meritato non il frapporsi di rilievi burocratici acritici e paralizzanti, ma una considerazione più benevola e lungimirante”.

“L’amarezza è ancor più pungente considerando gli enormi sforzi profusi per accedere a finanziamenti più unici che rari per la Community Library. Consapevoli di tanto intraprenderemo ogni opportuna azione per l’impugnazione del provvedimento di diniego nelle sedi opportune e per il risarcimento dei danni che inevitabilmente la nostra città subirà” conclude il sindaco.