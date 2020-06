Vieste da 25 anni come 'scelta irrinunciabile'. Il comune ringrazia il fedelissimo turista bresciano: "Un esempio per tanti"

Le parole del bresciano Stefano Gelona, da 25 anni innamorato del Gargano (tanto da ritornare ogni anno nella 'sua' Vieste, stessa spiaggia e stesso mare), hanno colpito nel vivo l'amministrazione comunale viestana.

Ed in particolare Rossella Falcone, vicensindaco con delega al turismo, che ha voluto ringraziare personalmente il fedelissimo turista, che non farà mancare il suo sostegno in questa stagione complicata. "Ci hanno davvero compiaciuti le dichiarazioni rese alla testata FoggiaToday, nel quale racconta il suo consolidato legame affettivo con Vieste, quale meta abituale e quale scelta irrununciabile per le sue vacanze", scrive Falcone.

"Ne cogliamo appieno lo spirito in tutti i suoi più genuini presupposti, e siamo certi che la sua testimonianza costituirà un esempio per tanti ospiti che dapprima mossi dalla bellezza esteriore di Vieste, una volta scoperta anche quella interiore, si riscopriranno, come lei, degli inguaribili habitué dei nostri luoghi". L'appuntamento è quindi per l'estate in corso: "Desideriamo ringraziarla - conclude la lettera di Falcone - e non appena torna a Vieste sarà un piacere conoscerla".