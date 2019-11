Ufficiale, sul Gargano la 'capitale' delle spiagge d'Italia: a Vieste la prossima edizione del G20s

Ora è ufficiale. Sarà la città di Vieste ad ospitare la prossima edizione del G20 delle Spiagge. Oggi a Bologna l'annuncio durante un incontro che si è tenuto presso l'Oscard Business Center del capoluogo felsineo, e al quale erano presenti anche il sindaco, Giuseppe Nobiletti, l'assessore al Turismo, Rossella Falcone e allo Sport, Dario Carlino.

Dopo Bibione (Ve) nel 2018 e Castiglione della Pescaia, quest'anno, nel settembre del 2020, il G20s si terrà a Vieste. "Ospitare la terza edizione del G20s per noi sarà un grande onore e, al tempo stesso, una bella sfida” hanno dichiarato i rappresentanti del comune garganico.

“Oggi abbiamo mosso passi importanti e dobbiamo continuare in questa direzione per essere un interlocutore di peso per la politica. Soltanto così potremo portare all’attenzione nazionale i problemi delle località balneari e, al tempo stesso, la grande eccellenza internazionale rappresenta dal comparto turistico balneare italiano. Vieste e il Gargano si faranno trovare pronti”.