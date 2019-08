VIDEO | Sottoscrizione Cis Capitanata: la folla acclama Conte, ma offende Emiliano: "Buffone!"

Giornata capitale a Foggia, per la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata. Uno strumento che permetterà di risollevare le sorti del territorio, finanziando progetti di sviluppo economico per complessivi 280 milioni di euro. In tanti si sono appostati nei pressi della Prefettura di Foggia, per attendere il premier Giuseppe Conte, acclamato a furor di popolo al grido di "Foggia non si Lega". Sorte ben diversa da quella riservata al Presidente della Puglia, Michele Emiliano, duramente contestato al suo arrivo: "Buffone! Vai a casa!" | IL VIDEO