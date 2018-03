VIDEO | Amiu, continua il muro dei consiglieri. Mainiero: "Dove sono gli 11 milioni di euro del 2017?"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Amiu Puglia Spa, domani si torna in aula a Foggia. Stesso accapo, stesso piano economico finanziario che è stato già respinto in due occasioni dall'aula, ma che il presidente del Consiglio comunale Luigi Miranda fa sapere essere "immodificabile" sulla scorta della parere del segretario generale Maurizio Guadagno. E mentre Amiu Puglia querela 18 consiglieri che hanno sostenuto la pregiudiziale che respingeva l'atto per il legittimità contabile, Giuseppe Mainiero, Sciagura e Rizzi restano fermi sul punto. IL VIDEO