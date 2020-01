Imprenditori foggiani 'a rapporto' dal Commissario antiracket. Gelsomino: "Clima teso, ma non molliamo"

Dopo il vertice in Prefettura, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, Prefetto Annapaola Porzio, in trasferta a Foggia per due giorni, ha voluto incontrare il mondo imprenditoriale foggiano per raccoglierne testimonianze, criticità, sollecitazioni.

Lo ha fatto in Camera di Commercio, dove ad attenderla vi erano i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, rappresentanti di settore e imprenditori. "Il clima è teso, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Il momento è delicatissimo", spiega il presidente della Camera di Commercio, Damiano Gelsomino. "La Squadra Stato sta facendo sentire la sua presenza e gli imprenditori in questo sono tutelati. Quello che, invece, stanno facendo le associazioni di categoria è sollecitare a denunciare. Solo con la denuncia si può sconfiggere il fenomeno criminale che condiziona il nostro territorio".

L'arrivo del Commissario straordinario Porzio in città coincide non solo con la deflagrazione dell'ennesima bomba, ma anche con l'annuncio (atteso da tempo) dell'istituzione della Sezione Dia a Foggia: "E' un segnale importantissimo", commenta il prefetto Annapaola Porzio. "Si tratta di una ulteriore attenzione dello Stato. La Dia ha una professionalità straordinaria che ha già dimostrato a distanza; avere una sezione sul posto significa essere focalizzati sul territorio. Un'arma in più per il territorio di Foggia"