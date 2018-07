Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Da 23 anni, a Manfredonia, 149 lsu svolgono il proprio lavoro in stato di precariato. Da tre anni va avanti una vertenza culminata oggi in un incontro-assemblea tra le segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil e il Comune, per definire un percorso di stabilizzazione per i lavoratori che garantiscono il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali. Il numero, dagli iniziali sette, tenderà a crescere all'ordine delle 30-40 unità.