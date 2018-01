“Noi disoccupati ingiustamente: da otto mesi siamo senza lavoro”

Sono senza lavoro da ormai otto mesi e si dichiarano “disoccupati ingiustamente”: si tratta di quattro ex autisti soccorritori del 118 della Misericordia di Lucera spediti a casa dall’associazione A.V.A.S. San Pio nel giugno 2017, subentrata alla precedente e dalla quale ha trattenuto solo sei operatori.

I lavoratori - secondo i quali l’Asl di Foggia avrebbe invece dovuto garantire il loro reintegro - evidenziano come non sia stata rispettata o fatta rispettare la clausola sociale di salvaguardia. Inoltre, sostengono che l’Asl non avrebbe più rispettato l’impegno di trovare loro un’altra collocazione.

Il licenziamento dei quattro lavoratori

Tutto ebbe inizio nell’agosto 2016 quando presso la postazione tremitese del 118 si presentarono gli ispettori del lavoro, secondo i quali quattro infermieri e quattro soccorritori, inquadrati come ‘volontari’, altro non erano che lavoratori a tutti gli effetti. L’associazione che gestiva il servizio di emergenza-urgenza e alla quale l’Asl di Foggia versava 21mila euro al mese, fu allora costretta a chiedere un ulteriore contributo fino alla scadenza del contratto (dicembre 2016). Non essendo più in grado di sostenere economicamente il servizio e quindi di retribuire i dieci lavoratori, la ‘Misericordia’ fu costretta a cedere il servizio alla A.V.A.S. San Pio, che al subentro assorbì soltanto sei dei lavoratori

L’appello dei ‘disoccupati ingiustamente’

I quattro disoccupati – disposti a mettere a disposizione degli organi competenti tutta la documentazione - a questo punto chiedono al Prefetto e alla Procura della Repubblica di Foggia, di far luce sulla postazione delle Isole Tremiti: convenzioni, appalti e progetti. L’appello è rivolto anche alla classe politica di ogni schieramento.