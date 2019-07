Candela punta sul turismo in bici, al via i lavori della velostazione: "Noi continuiamo a pedalare"

Sono cominciati in questi giorni i lavori di costruzione della velostazione all'Interno della stazione ferroviaria di Candela, nei pressi del casello autostradale. "Continuiamo a valorizzare e recuperare un’area strategica per lo sviluppo del territorio, anche attraverso nuovi servizi per una mobilità lenta. Noi continuiamo a pedalare!" le parole del sindaco Nicola Gatta.

Quello del comune dei Monti Dauni - tra i principali snodi viari per raggiungere la Capitale della Cultura 2019 Matera - è uno degli 11 progetti finanziato dalla Regione Puglia con circa 300mila euro, che fa il paio con la crescita dei turisti che utilizzano la bici.

La città dei fiori si è fatta interprete di questa nuova tendenza cogliendo l'opportunità offerta dalla Regione Puglia e risultando terza in graduatoria, dietro soltanto a Molfetta e Foggia.