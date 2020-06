Estate 2020, la Puglia regina anche nella fase 3: il 28% degli italiani la sceglie per le vacanze

Quella ormai alle porte sarà una estate diversa per gli italiani. Malgrado si sia ormai entrati nella fase 3 e i tempi delle chiusure forzate e delle restrizioni più dure siano ormai alle spalle, chi deciderà di andare in vacanza lo dovrà fare in un contesto diverso rispetto agli scorsi anni.

Ciononostante, circa la metà degli italiani non rinuncerà all'opportunità di godersi un periodo di riposo. L'80% di coloro i quali hanno deciso di trascorrere un periodo di relax, resterà all'interno dei confini nazionali. La metà preferita? Anche quest'anno sarà la Puglia. Ad annunciarlo è il Codacons che ha già elaborato i primi dati sulle vacanze estive. In base alle prime analisi, si stima che il 28% degli italiani che andranno in vacanza hanno scelto come meta il 'tacco dello stivale', con una particolare predilezione per le zone del Gargano e del Salento.

Come spiega il Codacons, l'emergenza Coronavirus - con le conseguenze che ha determinato soprattutto in ambito economico - oltre a modificare le abitudini degli italiani, ha prodotto una riduzione degli spostamenti. Circa 30 milioni di persone si concederanno una vacanza nel periodo che va da giugno a settembre, con un calo del 23% rispetto al 2019, quando le persone in villeggiatura furono oltre 39 milioni. Nella graduatoria delle mete preferite, alle spalle della Puglia ci sono la Sicilia (24%) e la Sardegna (18%). Ma non c'è solo il mare. C'è chi come posto per rilassarsi ha scelto la montagna (il 15%).