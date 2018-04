L'UniFg apre ai genitori, ecco il primo open day per le famiglie: "Favoriamo scelte consapevoli"

L'UniFg apre alle famiglie con il primo Open Day Genitori, un incontro inedito per favorire la scelta consapevole e oggettiva della migliore opportunità possibile. Sabato 7 aprile, a partire dalle 9, si terrà la prima edizione della giornata di orientamento destinata a madri, padri e più estesamente ai famigliari degli studenti dei licei e degli istituti scolastici della città e della provincia (ma non solo, sono attesi ospiti anche dalle province confinanti). Questo perché, sulla base dell’esperienza acquisita da altri atenei soprattutto stranieri, l’Università di Foggia ritienesia opportuno creare un momento di incontro per favorire la scelta consapevole e oggettiva della migliore opportunità da offrire achi si candida a diventare matricola del nostro Ateneo.

"Lo abbiamo concepito proprio così - spiega la responsabile dell’Area Orientamento e Placement dell’Università di Foggia, dott.ssa Rita Saraò - come un momento di incontro tra diverse generazioni, quella dei genitori che amministrano e disciplinano la vita all’interno delle famiglie; e quella degli studenti che invece sono sospesi tra sogni, ambizioni e reali possibilità. Faremo in modo di spiegare cosa c’è, davvero, all’interno dell’Università di Foggia: talenti, risorse, progetti, ricerca, opportunità e premi, e illustreremo ai genitori la complessità e la ricchezza dell’offerta formativa dell’Università di Foggia, dai corsi che di recente si sono aggiunti al piano e quelli che invece rappresentano una presenza fissa ormai da anni".

L’Open Day Genitori segue quelli destinati agli studenti che si sono tenuti 13 e 20 marzo scorsi e che hanno accolto complessivamente oltre 2200 ragazzi, stabilendo il record assoluto per giornate di orientamento organizzate all’interno delle strutture dall’Università di Foggia. E di record in record, val la pena rammentare che le immatricolazioni all’anno accademico 2017/18 hanno fatto registrare il dato più elevato da quando l’Università di Foggia è stata riconosciuta tale (cioè autonoma, 5 agosto 1999): 3390 studenti. Come per gli altri due, anche l’appuntamento con l’Open Day Genitori si terrà all’interno dell’aula magna “Valeria Spada”, nel Dipartimento di Economia (via Romolo Caggese 1, Foggia).

Dopo i saluti del rettore Maurizio Ricci e di Rita Saraò, a partire dalle 10 si terrà la presentazione dell'offerta formativa 2018/2019 dell’Università di Foggia (Dipartimento di Economia, prof.ssa Lucia Maddalena; Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Donatella Curtotti; Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche, prof. Lorenzo Lo Muzio; Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, prof. Agostino Sevi; Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della Formazione, prof.ssa Rossella Palmieri. A seguire, spunti di riflessione/testimonianze sul tema

“Come affiancare i propri figli nella scelta universitaria”, con lo psicologo Salvatore Iuso e per terminare dibattito genitori/relatori.

"E’ molto importante la presenza all’incontro del Rettore e dei direttori di Dipartimento - aggiunge la dott.ssa Rita Saraò - perché gli ospiti ascolteranno dalla loro voce tutto ciò che si deve sapere sui vari Dipartimenti: a cominciare dalle prerogative e dalle potenzialità dei corsi di laurea, motivando perché, a parità di condizioni, è più saggio scegliere l’Università di Foggia. Ad esempio per il rapporto docente/studente di 1/28, che consente alle matricole e agli altri studenti di avere un confronto quotidiano e ravvicinato coi loro formatori. Oppure per il numero di borse di studio, il più elevato tra le università italiane come testimoniano le classifiche specialistiche che vengono pubblicate a riguardo". L’Open Day Genitori rappresenta un’occasione nuova per far conoscere, alle persone sulle quali in parte ricadranno le scelte compiute dai figli, più da vicino e meglio la realtà dell’Università di Foggia: i suoi tanti pregi ma anche i difetti che, attraverso momenti di confronto e crescita come gli Open Day, stiamo cercando di migliorare.