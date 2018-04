Foggiana conquista il 'Lallemand Prix': la tesi di Marianna De Gioia convince la prestigiosa azienda

Va ad una foggiana il prestigioso 'Lallemand Prix'. Il riconoscimento, che ogni anno viene attribuito dall’azienda leader mondiale nella produzione di lieviti enologici, per il 2018 è stato assegnato ad una ex studentessa del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.

Si tratta della dottoressa Marianna de Gioia, laureata all’Università di Foggia. Premiata la tesi “Studio delle interazioni microbiche per il controllo delle ammine biogene in vino”. Nel suo lavoro, si legge nella motivazione del premio "è stato riconosciuto di particolare interesse l’approccio utilizzato nella valutazione delle interazioni tra lieviti e batteri, in quanto, dopo una prima fase di screening effettuata su piastra, è seguita una seconda fase di validazione dei risultati su vino".

L a Lallemand Italia ( filiale nazionale dell’ azienda leader mondiale nella produzione di lieviti per l’enologia , batteri enologici, nutrienti, protettori ed enzimi), a llo scopo di promuovere lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze tecniche sull’enologia e sulla viticoltura, da qualche anno offre a studenti e giovani laureati la possibilità di partecipare a una selezione per l’assegnazione di un premio destinato a una tesi di l aurea. Giunto alla sesta edizione, al premio sono ammessi a concorrere laureati e laureandi in “Viticoltura ed Enologia”, “Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Alimentari”, “Scienze Biologiche” e “Chimiche”, “Biotecnologie” o equipollenti, con tesi di laurea (relativamente all’edizione 2018, il bando ammetteva solo quelle discusse entro novembre dell’anno precedente) che riguardano esplicitamente tem i di microbiologia applicata all’enologia o alla viticoltura.