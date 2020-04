Exploit dell'Università di Foggia: per 'Il Sole 24 Ore' è la seconda in Italia dopo Torino (per i corsi di laurea a distanza)

In edicola oggi con il Sole 24Ore la guida 'Smart education' che fotografa la diffusione dell'e-learning gratuito negli atenei italiani. L'universtà di Foggia è seconda in Italia, dopo Torino, nella speciale classifica dei corsi di laurea a distanza.

Un piazzamento straordinario, se si pensa che Uni Fg ha superato - e di gran lunga, sempre nella stessa graduatoria - atenei con molte più risorse a disposizione come Modena, Trieste, Udine, Perugia, Cattolica e La Sapienza. Nemmeno possibile il paragone con le altre università pugliesi, giacché se il numero dei corsi gratuiti attivi di Uni Fg è 7, quello della prima università pugliese (cioè Bari Aldo Moro) è 1.

Il rettore dell'università di Foggia, Pierpaolo Limone, ha commentato il risultato con felicità ma anche atteggiamento critico, rispetto a quello che si potrebbe ancora fare e in riferimento all'ampliamento dell'offerta formativa in modalità blended che sarebbe ancora possibile. "Abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo risultato. Personalmente credo ci siano ampi margini di miglioramento, ma intanto vedere Foggia al secondo posto d'Italia fa davvero un bell'effetto".

"Bisogna vincere l'ostinazione di alcuni docenti, ma anche partner istituzionali e qualche organo di informazione, che vede l'e-learning come una specie di demonio, una entità che priverà le future generazioni nelle necessarie relazioni interpersonali. Nulla di più sbagliato. L'e-learning non si pone l'obiettivo di trasferire emozioni, a quelle continueremo a provvedere da soli, per fortuna direi.

L'insegnamento a distanza, dalla scuola alla università, si pone l'obiettivo di trasferire conoscenza attraverso una diversa metodologia, attraverso una necessaria modularità. Vedere Foggia al secondo posto di una classifica che parla del futuro, a me che lo studio da tutta la vita riempie il cuore di gioia. Grazie a tutti i colleghi e il personale che l'hanno reso possibile. L'e-learning può cambiare le nostre vite, dobbiamo continuare a investire e a crederci".

