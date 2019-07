L'Università di Foggia elegge il rettore più giovane d'Italia, ecco Limone: "Faremo un percorso di innovazione radicale"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Con 223 preferenze complessive è stato eletto Rettore dell’Università di Foggia il prof. Pierpaolo Limone, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione. Sostenuto dal rettore uscente Maurizio Ricci e dal direttore del dipartimento di Agraria, Agostino Sevi, col quale è confermato il ticket.

L’altro candidato, il prof. Lorenzo Lo Muzio, direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, ha invece ottenuto 212 preferenze. «Un onore poter servire la mia Università per i prossimi sei anni – ha dichiarato il prof. Pierpaolo Limone al termine dello spoglio, dopo aver ufficialmente appreso della vittoria –. Mi impegno a essere il Rettore di tutti e a portare l’Ateneo oltre le sue divisioni. Questa è la vittoria degli studenti, del loro senso civico e della loro maturità. A questo Ateneo servono unità e un po’ più di umiltà, da parte di tutta la Comunità accademica. Adesso ritroviamoci, lavoriamo tutti insieme per fare una grande università». A proclamare la sua elezione è stata il presidente di seggio, prof.ssa Patrizia Resta. Per poter essere eletti al primo turno, occorrevano un minimo di 222 voti. L’affluenza è stata record, probabilmente la più alta di sempre col 95,38%. Dei 693 aventi diritto al voto (343 docenti, 42 studenti e 308 unità del personale tecnico-amministrativo) hanno espresso la propria preferenza 334 docenti, 42 studenti e 285 unità del personale tecnico-amministrativo.

L’esito della consultazione sarà adesso sottoposto al vaglio della Commissione elettorale per la ratifica e la successiva comunicazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ilprof. Pierpaolo Limone segue i mandati dei suoi predecessori proff. Antonio Muscio (1999-2002; 2002-2005; 2005-2008), Giuliano Volpe (2008-2013) e dell’attuale Rettore in carica prof. Maurizio Ricci, che resterà alla guida dell’Università di Foggia fino al 31 ottobre 2019. Dall’1 novembre 2019 ne assumerà il governo, appunto, il prof. Pierpaolo Limone. Leccese di origine ma da anni trasferitosi a Foggia, 44 anni, sposato e padre di due figli, il prof. Pierpaolo Limone è ordinario di Pedagogia sperimentale. Una volta in carica sarà il Rettore più giovane d’Italia.