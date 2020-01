Anche l'Unifg avrà il 'Career development Center': supporterà gli studenti nella costruzione della propria carriera

Sulla scorta delle esperienze di orientamento e placement delle migliori università internazionali, l’Università di Foggia ha allestito un proprio Career Development Center: un centro specializzato che supporterà gli studenti nella costruzione del loro percorso formativo e dei loro obiettivi di carriera. Nello specifico il Career Development Center servirà a progettare, coordinare e pianificare strategie, strumenti e servizi di career construction, sviluppo professionale e career management skills, disegnando su misura di ogni studente un percorso ideale che va dall’immatricolazione alla concretizzazione della sua carriera professionale. «Auspichiamo – riferisce il delegato del rettore all’Orientamento, Daniela Dato – che anche i nostri studenti possano diventare più consapevoli delle loro scelte, senza affidarle al caso o agli eventuali sviluppi di dinamiche personali. Abbiamo bisogno di garantire servizi personalizzati di qualità e di rinsaldare i rapporti col territorio per coltivare talenti e garantire progetti professionali vincenti. Ma abbiamo anche bisogno di lavorare a stretto contatto con aziende e stakeholder, perché i nostri studenti, sebbene risiedano in un contesto socio-economico non semplice, continuino a credere nel proprio talento e nella realizzazione dei propri progetti».

Saranno gli studenti stessi a diventare fulcro di percorsi personalizzati, tra cui un servizio sperimentale di career advising che offrirà un percorso di consulenza orientativa e peer tutoring per l’intera durata del percorso formativo (come detto dall’immatricolazione all’inserimento nel mondo del lavoro). Una delle novità più significative del Career Development Center è costituita dai corsi di Specific skills training, strumenti concreti per sviluppare le competenze necessarie per affrontare con successo «un mercato del lavoro sempre più complesso e in continua evoluzione – aggiunge il delegato al Placement, Mariangela Caroprese – attraverso processi consapevoli e partecipati. Dobbiamo formare i nostri studenti a ogni evenienza, prepararli al meglio ma soprattutto offrire loro una lucida consapevolezza delle risorse e delle qualità a disposizione. Attraverso la dettagliata profilazione del loro talento, possiamo facilitarne l’accesso al mondo delle professioni ma anche l’approdo nel complesso universo delle carriere. Stiamo lavorando affinché questo centro fornisca risposte convincenti e soprattutto esaustive a tutti gli studenti e i laureati dell’Università di Foggia".

Il Career Development Center disporrà di un gruppo di lavoro interdisciplinare, il coordinamento è affidato a Daniela Dato (delegato del rettore all’Orientamento) e Mariangela Caroprese (delegato del rettore al Placement).