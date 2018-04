Università e comuni foggiani guardano al futuro: ecco la convenzione dedicata ai giovani

L’Università di Foggia e l’Associazione dei Comuni foggiani (ACF) il giorno 19 aprile, sottoscriveranno una Convenzione che sancisce la volontà di collaborazione su tematiche che attengono la formazione dei giovani, la ricerca e la formulazione di progetti finalizzati allo sviluppo locale e alla qualità della vita sul territorio foggiano.

La Conferenza Stampa, organizzata presso la Sede della Provincia di Foggia, a Palazzo Dogana, ha la finalità di illustrare le motivazioni che hanno portato alla sottoscrizione della Convenzione e le finalità che si propongono di perseguire i due partner.

La collaborazione tra i due organismi è sempre stata attiva e proficua, ma si è andata consolidando sui temi specifici dell’Accordo nel 2015, grazie alla realizzazione, a Foggia, del Master Accompagna per “animatori degli itinerari culturali Europei”. Il lavoro comune effettuato in tale occasione ha messo in rilievo l’opportunità della costituzione di Comuni che potessero gestire il Territorio e il suo sviluppo secondo il modello dell’Organizzazione Territoriale e attivando processi di sviluppo locale che usassero la metodologia della formazione Intervento. Il tavolo di progettazione partecipata organizzato con la sponsorship della Provincia e attivato con la partecipazione degli Amministratori dei maggiori comuni foggiani ha portato alla costituzione dell’Associazione ACF nel 2016.

Con la sottoscrizione della Convenzione tra UNIFG e ACF si conta di attivare una collaborazione strutturata e costante su diversi piani. La propedeutica Convenzione tra ACF e le Scuole foggiane, sottoscritta il 15 marzo c.a., consente di sviluppare anche una efficace collaborazione a tre sui temi dell’orientamento scolastico e lavorativo.

Alla Conferenza Stampa interverranno il Presidente della Provincia di Foggia, avv. Francesco Miglio, il ProRettore dell’Università di Foggia, il prof. Giovanni Cipriani, il Presidente di ACF, il dott. Gaetano Cusenza, il Responsabile della Segreteria ACF, il prof. Renato Di Gregorio, il Capo Ufficio Stampa della Provincia di Foggia, il dott. Carmine Pecorella.

Nel corso dell’incontro sarà letta una comunicazione del dott. Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale.