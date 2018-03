VIDEO | Il placement dell’UniFg cambia volto e lancia il Salone del Lavoro e della Creatività

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cambia volto il placement dell'Università di Foggia, un mutamento così radicale che il Rettore l'ha definito "una svolta destinata a lasciare un segno, quanto meno un significativo precedente storico nel nostro territorio". Presentata questa mattina a Palazzo Ateneo dell'Università di Foggia la prima edizione del Salone del Lavoro e della Creatività, realizzata con la decisiva collaborazione di Regione Puglia e ARTI (Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Regione Puglia). Si terrà alla Fiera di Foggia dal 15 al 17 maggio, ospiterà complessivamente 80 gruppi industriali-commerciali e/o aziende che, per la maggior parte, sono in cerca di profili professionali da inserire nei propri organici. "Un'occasione davvero unica – ha aggiunto il Rettore dell'Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci – per i nostri laureati ma anche per gli studenti che ancora devono conseguire un titolo di studio, un'occasione molto qualificata per mettersi alla prova direttamente sul campo, confrontandosi con il mondo delle imprese e con il mercato del lavoro che sono in continua evoluzione".