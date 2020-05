La storia di Pasquale e Unick , il cavallo "agricoltore" salvato dal macello che oggi produce un grano antico: "Risponde ai comandi in francese"

Grazie all'associazione Save The Working Horse, Pasquale è riuscito a salvare la vita del suo nuovo amico Unick, stallone dal peso di sette quintali e mezzo.

Giorno dopo giorno ha imparato a vivere in simbiosi con lui affrontando un percorso imprenditoriale che lo ha riportato indietro di 70 anni.

Coltivare 5 ettari di terreno senza l'ausilio di alcun macchinario per produrre grano evitando di inquinare. Due le varietà, il senatore Cappelli e il Saragolla, grani antichi dalle straordinarie proprietà organolettiche e a basso contenuto di glutine, quindi ottime per i celiaci.



Coltivare un appezzamento di terreno esclusivamente a trazione animale è sicuramente molto più faticoso e porta via molto più tempo, ma, oltre a garantire zero inquinamento, permette al terreno di non essere schiacciato dal peso dei trattori e quindi ad essere più produttivo.



Unick, animale dall'animo docile, ascolta i comandi che vengono impartiti dal suo amico Pasquale in francese perché, come spiega l'imprenditore carapellese "la lingua francese è una lingua dolce e si adatta perfettamente al mood di tranquillità che si è deciso utilizzare con Unick".



Da questa bella storia nasce il pastificio Dedda, "la pasta a cavallo", prodotta utilizzando un mulino artigianale realizzato in legno e una macina a pietra vulcanica dell'Etna che provoca una bassissima corrosione, di conseguenza non rilascia detriti o impurità nella farina - dice Pasquale - e la differenza si vede e si gusta.