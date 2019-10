Una qualifica professionale nel settore dello spettacolo

Si chiama “TECNICO DELLA INTERPRETAZIONE VOCALE, PRASSI ESECUTIVA E REPERTORIO MUSICALE SOLISTICO E D’INSIEME” in sintesi CANTANTE ed è il progetto promosso dal Centro di Formazione Professionale Padre Pio.

Il progetto dell’ente ortese, autorizzato dalla Regione Puglia e finanziato con fondi del POR PUGLIA FESR-F.S.E. 2014-2020 (avviso 5/FSE/2018), permetterà ai giovani, che non svolgono attività lavorative, di conseguire una qualifica professionale, finalizzata al primo inserimento lavorativo, che potrà consentire loro di accedere con competenze specialistiche al Mercato del Lavoro. Si tratta di un percorso di formazione innovativo ed unico nella provincia di Foggia della durata di 600 ore (n. 360 ore di Aula-Laboratorio, n. 160 ore di Stage in Regione e n. 80 ore di Stage fuori Regione) rivolto a 20 giovani fino ai 35 anni d’età, disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia in possesso del diploma di scuola superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

A gestire l’organizzazione e la realizzazione dell’intero progetto sarà appunto il Centro di Formazione Padre Pio – ente di formazione accreditato alla regione Puglia, diretto dall’Ing. Michele Massa e supportato da uno staff di professionisti, che costituisce il più importante presidio formativo per i giovani adulti nel territorio dei 5 Reali Siti.

Il Centro di Formazione Padre Pio per la realizzazione del progetto si avvarrà della collaborazione di partner di primo livello: Unione dei 5 Reali Siti, CNA Foggia, UST CISL Foggia, Social Service Soc. Coop. di Orta Nova (FG), Accademia Foggiana delle Emergenze di Foggia, MANPOWER s.r.l., Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., SLC – CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione di Foggia, UIL provinciale di Foggia, Confartigianato di Foggia e numerosissime imprese operanti nel settore di riferimento che ospiteranno gli allievi per le attività di stage.

Tutte le attività saranno completamente gratuite e i partecipanti al corso avranno diritto ad una serie di benefit: indennità di frequenza oraria (€ 0,50/ora), rimborso spese di viaggio con mezzi pubblici, Kit didattico.

Le iscrizioni scadono il 25 ottobre 2019.