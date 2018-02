Uiltucs Foggia, Elio Dota riconfermato segretario all’unanimità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“In Capitanata siamo la categoria che è cresciuta di più, rispetto allo scorso congresso. Abbiamo ripristinato la legalità dove mancava; fatto conoscere ai lavoratori i benefici della contrattazione nazionale che in molti casi non era applicata”. Questo uno dei passaggi chiave della relazione di Elio Dota, riconfermato all’unanimità segretario generale, nel corso dell’undicesimo congresso territoriale. “Occorre per il sindacato comprendere i nuovi fenomeni di sviluppo dell’economia, i nuovi lavori. Cambiare direzione diventa fondamentale per essere preparati alle nuove sfide”, ha affermato Dota che, nel corso dell’assemblea ha comunicato la chiusura positiva in Prefettura della vertenza Promodaunia.

“Nel dettaglio, il Teatro Pubblico Pugliese, mediante procedura di evidenza pubblica, entro il 20 febbraio, una società pubblica interamente partecipata, in possesso dei requisiti di controllo analoghi a quelli di Promodaunia, alla quale affidare i servizi di gestione e valorizzazione dei beni culturali della Provincia assumendo in toto i 29 dipendenti Promodaunia garantendo il rispetto della clausola sociale di salvaguardia con i servizi finora svolti”, ha dichiarato il segretario generale Uiltucs che ha quindi illustrato le vertenze seguite nel quadriennio dalla Uiltucs e le proposte operative in materia di commercio, turismo, vigilanza, pulizia, settore sociosanitario, bilaterale. Al congresso erano presenti Raffaele Piemontese, assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Zimmari, segretario generale Uiltucs Puglia, Gianni Ricci, segretario generale Uil Foggia, Gabriele Fiorino, segretario nazionale confederale Uiltucs. “Complimenti a Elio per aver creato una squadra giovane, competente e determinata, per aver dato un contributo fondamentale alla crescita della Uiltucs e della Uil Foggia e per aver difeso i diritti dei lavoratori in tutte le sedi. Auguri di buon lavoro alla segreteria e al gruppo dirigente Uiltucs”, ha affermato Ricci. Elogi per Dota e la Uiltucs Foggia anche da Piemontese, Zimmari e Fiorino. Il congresso ha quindi eletto i delegati ai congressi Uiltucs Puglia e Uil Foggia, la segreteria (Dota, Patrizia Dell’Anno, Dario Lannunziata, Antonio De Padova, Vittorio De Lucia) e il consiglio territoriale.