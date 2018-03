Uilpa Puglia: Edoardo filippone nella segreteria regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

"Un riconoscimento ai risultati ottenuti dalla UILPA Foggia che senz'altro porta con sé la responsabilità di raggiungerne nuovi e sempre più ambiziosi”. Così Edoardo Filippone, segretario generale Uilpa Foggia, ha commentato la nomina a componente della segreteria regionale Uilpa nel corso dell’ultimo congresso. “Questa nuova missione assegnatami dal congresso regionale è molto importante per me che credo fermamente nel valore strategico dell’informazione e nell'importanza di comunicare al meglio il nostro lavoro. Il sindacato va riformato per essere sempre in sintonia con i grandi cambiamenti sociali e lavorativi degli ultimi anni. Ci muoveremo in questo senso, curando i dettagli e cercando di adempiere al meglio all’impegno assegnatomi”, ha concluso Filippone.