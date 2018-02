Uilpa Foggia, Edoardo Filippone eletto segretario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Non abbassare la guarda, difendere le conquiste contrattuali, impegnarsi a fondo per risolvere tutte le criticità e le situazioni di sofferenza sul territorio e a livello nazionale”. Questi gli obiettivi strategici enunciati da Edoardo Filippone, neo segretario Uilpa Foggia. Filippone, che succede a Gino Iacovino, è stato eletto all’unanimità nel corso del congresso della Uilpa che ha visto la partecipazione di Andrea Bordini, Segretario Nazionale UILPA, Luigi Giorgione, Confederale FPL Poteri Locali, Domenico Amoroso, Segretario UILPA Giustizia, Giacoma De Simio, responsabile territoriale per le Pari Opportunità UILPA e Iacovino.

“Dobbiamo continuare a rendere il sindacato sempre più autorevole per contrastare le derive populistiche e le tentazioni di chi vorrebbe togliere voce e rappresentanza a tanti lavoratori. Quella di Gino è un’eredità importante che io sono lieto e orgoglioso di raccogliere. Ha dato tanto alla Uilpa e alla Uil e continuerà ad essere per noi un punto di riferimento per rendere la Uilpa sempre più forte e autorevole”, ha proseguito Filippone che, nel corso del suo intervento, ha toccato tutti i punti chiave dell’attività della Uilpa Foggia sul territorio (emergenza carcere, trasferimento Provveditorato, nuova caserma, sicurezza sui luoghi di lavoro) e i prossimi impegni strategici. ancora presenti e quindi occorre potenziare il consenso attraverso le prossime elezioni delle RSU di aprile”. Nel corso della giornata si sono susseguiti gli interventi degli altri Segretari UILPA e dei lavoratori del MEF, dell’INPS, del Tribunale e della Polizia Penitenziaria. In seguito, il congresso ha eletto la segreteria (Rocco De Meo,Grazia Amoruso, Domenico della Martora, Domenico Amoroso, Gennaro Campanozzi, Pio Cappucci, Giacoma De Simio, il consiglio e i delegati ai congressi Uil Foggia e Uilpa Puglia.