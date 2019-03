UIL-UILPA Foggia, seminario sulla comunicazione assertiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Giovedì 7 febbraio, presso la sala conferenze “Potito Cornacchio” della UIL Foggia, si è tenuto un seminario teorico-pratico sulla comunicazione assertiva e sulle strategie orientate al risultato, organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità UILPA Foggia in continuità con l’azione del Segretario generale Edoardo Filippone, fortemente motivato ad investire in iniziative legate alla formazione. Il corso, diretto da Manuela Baiocchetti, docente, formatore e supervisore presso l’A.S.P.I.C di Modena, Scuola Superiore Europea di Counselling, si è posto l’obiettivo di offrire alle destinatarie l’opportunità di affinare i propri strumenti comunicativi nell’ottica della gestione della risorsa umana: ascolto, empatia, gestione delle emozioni, proprie ed altrui nel contesto lavorativo. “Il Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere UILPA Foggia, come dimostrato anche con la odierna iniziativa, offre ampi spazi per promuovere una svolta culturale tesa a contrastare gli innumerevoli ostacoli che impediscono alle donne la piena realizzazione ed integrazione nella vita sociale ed economica collettiva” ha esordito Filippone, Segretario generale UILPA Foggia, nel suo saluto iniziale che ha poi proseguito dicendosi convinto che “l’azione del Coordinamento Pari Opportunità UILPA Foggia, in sintonia con la segreteria provinciale, porterà sicuri benefici all’azione sindacale della struttura”.

Piena condivisione viene espressa in merito all’iniziativa dalla UIL di Foggia, da sempre attenta alle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori. “Con questo corso si compie un ulteriore significativo passo in avanti nella direzione della formazione, della qualità, dell’innovazione e della comunicazione. In un’Italia ancora fortemente contrassegnata da discriminazioni di genere, mobbing, disparità di salari, l’aver pensato ad un appuntamento sulla comunicazione assertiva nel mese dedicato alla giornata internazionale della donna, offre la possibilità di comprendere come meglio relazionarsi e far valere, con competenza e garbo, le proprie proposte e sicuramente rappresenta un’ulteriore arma per abbattere ancora tante barriere” ha affermato Patrizia Dell’Anno, Segretaria UIL CSP Foggia. “Il focus principale su cui pone l’attenzione il Coordinamento Pari opportunità UILPA Foggia è creare condizioni di uguaglianza per dimostrare che il potere si può gestire diversamente nel rispetto di ogni differenza. Perché ciò avvenga è necessario realizzare politiche ed iniziative di sensibilizzazione atte a diffondere la cultura di genere per contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere la capacità di comunicazione. Stabilire buone relazioni sociali è uno strumento fondamentale per riuscire a promuovere le proprie idee. Saper ascoltare, saper comunicare con fiducia è senz’altro un elemento prioritario per costruire rapporti di lavoro “sani” .

Partendo da questi intenti il Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere UILPA Foggia ha ritenuto fondamentale dare vita a questo primo seminario sulla comunicazione assertiva nell’ottica di potenziare le abilità d’interazione ed efficacia comunicativa, potenziare le strategie e le tecniche dell’ascolto, nonché individuare e approfondire le problematiche sulle controversie relazionali per gestirle costruttivamente nell’ottica di fornire alle proprie dirigenti sindacali ulteriori strumenti utili a lottare per “educare” e per promuovere la diversità di genere come valore da tutelare. Si auspica lo sviluppo di un sistema di apprendimento e una società in grado di crescere culturalmente e capace di elidere le percezioni di diversità e instaurare, rafforzare e garantire una relazione dialettica tra i concetti di differenza tra generazioni, sessi ed equità”, ha concluso Anna Allegretti, Responsabile Coordinamento Pari opportunità e Politiche di Genere UILPA Foggia.