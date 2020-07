Mattinata 'seduce' i francesi di 'Accor': nel 2021 apre i battenti il resort MGallery Baia delle Zagare

Mattinata 'seduce' i francesi. 'Accor Hotels', uno dei principali gruppi alberghieri d'Oltralpe, infatti, è pronto ad investire sul Gargano dove inaugurerà presto il resort 'MGallery Gargano Baia delle Zagare'.

L'apertura della struttura è prevista a maggio 2021. La notizia sta facendo il giro dei portali e delle riviste specializzate nel campo del turismo, ed è frutto dell’accordo firmato con il partner Amapa Srl, che vedrà la ristrutturazione dello storico resort Baia delle Zagare di proprietà della famiglia Pellegrini.

Al termine del restyling la struttura offrirà 119 camere e suite, con due spiagge private - una sabbia dorata, l'altra di ciottoli bianchi - a disposizione esclusiva degli ospiti e raggiungibili attraverso gli ascensori panoramici con vista mozzafiato sui faraglioni. Ad arricchire la struttura ci saranno un campo da tennis, un campo da calcio, un centro conferenze. Ancora, una palestra e una Spa che sorgerà nella struttura 'Baia dei Mergoli'. Tre i ristoranti pronti a stuzzicare l'appetito degli ospiti: 'I Faraglioni', 'La Terrazza' e 'Baia Beach Grill Bar'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il nuovo MGallery Gargano Baia delle Zagare, testimonia la volontà di Accor di continuare il suo piano di sviluppo in Italia, paese chiave per la strategia di crescita del gruppo", dichiara a TravelQuotidiano Jerome Lassara, VP Development Southern Europe. "Mai come in questo momento storico così particolare, abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partners per sostenere gli hotel esistenti e ripartire insieme. Con l’ingresso di Baia delle Zagare nella collezione MGallery, conferiamo a una struttura iconica e molto amata una nuova visione per il futuro, nel rispetto dei suoi valori e della sua eredità".