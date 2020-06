Tutti vogliono la Puglia delle "acque eccellenti": i turisti la cercano e la scelgono per trascorrere le vacanze estive

E' un Michele Emiliano strafelice quello che questa mattina ha dato il buongiorno ai pugliesi con un'altra buona notizia sul fronte dell'economia e del turismo. Dopo la palma di "acque eccellenti", la regione delle sei province, ancora una volta condivide con la Sardegna un risultato importante. "I turisti continuano a premiare e a scegliere la Puglia!" scrive il governatore, che invita i lettori di Facebook a leggere i dati dell’indagine di 'Marketing01' (tra i migliori 30 Google Premier Partner del mondo, delle ricerche sul web a livello mondiale).

"La nostra Regione, insieme alla Sardegna, è tra le regioni italiane più reattive sul fronte turismo; le ricerche in rete sulle vacanze in Sardegna e Puglia stanno crescendo a un tasso di circa il 23% a settimana" sottolinea Michele Emiliano.

Il presidente della Regione Puglia aggiunge e conclude: "Trascorrere una vacanza in Puglia è un’esperienza indimenticabile. Lo sanno bene i tantissimi turisti che in questi anni hanno scelto e continuano a scegliere la nostra Regione. Con gli operatori del settore stiamo facendo un grandissimo lavoro perché questa estate in Puglia sia bella e sicura per tutti, come ogni anno"