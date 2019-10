Tributi a Foggia: ora la gestione passa ad Equitalia

Questa mattina nel corso del Consiglio comunale, mentre dai banchi della maggioranza il consigliere comunale Alfonso Fiore ha ufficializzato l'uscita dal gruppo consiliare delle Lega, il sindaco Franco Landella - dopo la risoluzione del contratto con Adriatica Servizi di Trisciuoglio e Insalata colpiti dall'interdittiva antimafia - ha comunicato che in merito alle funzioni e alle attività relative alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia, nelle more del nuovo bando di gara, il servizio verrà affidato temporaneamente ad Equitalia per quattro mesi. Il primo cittadino ha comunque ribadito che il contratto con Adriatica Servizi era in scadenza e che la società "ha svolto al meglio il lavoro incrementando gli introiti rispetto a Mazal".

Il primo cittadino ha rassicurato anche che la società che si aggiudicherà i servizi di affiancamento ad Equitalia provvederà ad assorbire i lavoratori di Adriatica Servizi. Equitalia resterebbe fino alla delibera da parte del Consiglio Comunale che si dà una scadenza massima di 6 mesi, nel corso dei quali verrà preparata una delibera per il bando di affidamento e l'individuazione di una società che affiancherà l'agenzia che esercita la riscossione dei tributi in tutto il territorio nazionale.

Al termine dei sei mesi verrà deciso se internalizzare o affidare a una società esterna la gestione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Nel frattempo il primo cittadino ha chiesto all'intero Consiglio comunale, opposizione compresa, di trasformare la sua proposta in mozione.

Nel frattempo il Consiglio comunale è stato sospeso su richiesta del consigliere comunale De Vito.