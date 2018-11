Nessuna soppressione, Trenitalia precisa: il Foggia-Roma delle 5.00 c'è e ci sarà

Il Frecciargento 8300 Foggia – Roma delle 5.00 del mattino c’è e continuerà ad esserci anche con l’orario invernale di Trenitalia (che entrerà in vigore il 10 dicembre). Quindi, nessuna modifica men che meno ipotesi di soppressione. Lo confermano fonti ufficiali dell’azienda contattate da Foggiatoday sulla scorta di alcune segnalazioni pervenute alla nostra redazione di utenti preoccupati, dal momento che – segnalano- “il biglietto è acquistabile fino all’8 di gennaio. Per i giorni successivi compare un carrello barrato che non ne consente l’acquisto”.

In effetti, collegandosi al sito, accade questo: dal 10 dicembre in poi, nulla cambia: il treno è lì, in bella vista. Ma nei giorni successivi all’8 gennaio nella colonna “Acquista biglietto” compare un carrello barrato. La redazione di Foggiatoday ha così contattato l’azienda al fine di ottenere chiarimenti. “Ringraziamo per la segnalazione – ci dicono fonti ufficiali-, stiamo verificando il disguido tecnico per cui il sito non consente acquisti nei giorni successivi all’8 gennaio. Una cosa è certa: già il fatto che la corsa sia caricata sul sito, significa che esiste ed esisterà – puntualizzano ancora da Trenitalia”. Nessuna soppressione in vista, dunque.

Il treno Foggia – Roma delle 5.00 del mattino (arrivo a Roma alle 7.42), frutto di una richiesta a gran voce del territorio continuerà ad essere attivo. Malgrado sia, stando ai numeri, largamente sottoulitizzato.

Nel frattempo, Trenitalia fa sapere che a breve sarà comunicato integralmente il nuovo orario invernale, che prevederebbe diverse novità.