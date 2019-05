Frecciargento Bari - Roma, bypassata Foggia. Gatta: "Ennesima beffa, Regione convochi Trenitalia"

Dichiarazione del vicepresidente del consiglio regionale, Giandiego Gatta: “Un foggiano vuole andare a Roma, allora torna indietro, va a Barletta e da Barletta arriva a Roma. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma purtroppo è tutto vero: dal 9 giugno, due collegamenti di Trenitalia, i treni Frecciargento in partenza da Bari alle 6.19 e quello alle 19.03 di ritorno da Roma , bypasseranno Foggia e si fermeranno solo a Barletta. Noi siamo senza parole perché per risparmiare dieci minuti di sosta si costringono i cittadini del capoluogo e di tutta la provincia a tornare indietro e partire da Barletta. Non c’è logica in questo ed è un disagio incomprensibile. La domanda, ahinoi, è sempre la stessa: la Giunta regionale ne è a conoscenza? Se si, cosa intende fare? Perché è di tutta evidenza la necessità di coinvolgere i vertici di Trenitalia per affrontare l’ennesima beffa ai danni della Capitanata.Sul punto presenterò un’interrogazione, ma la stanchezza dei nostri cittadini, puntualmente penalizzati, è difficile da tradurre in un atto istituzionale”. ".

